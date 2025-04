Ataque israelense mata pelo menos 44 pessoas em Gaza e atinge delegacia de polícia

Desde o colapso do cessar-fogo de janeiro, em 18 de março, os ataques israelenses mataram mais de 1.900 palestinos, muitos deles civis, de acordo com as autoridades de saúde de Gaza, e centenas de milhares de pessoas foram deslocadas quando Israel tomou o que chama de zona de amortecimento das terras de Gaza.

Os esforços dos mediadores árabes, Catar e Egito, apoiados pelos Estados Unidos, até agora não conseguiram reconciliar as disputas entre as duas partes em conflito, Israel e Hamas.

O ataque a Israel pelo Hamas em outubro de 2023 matou 1.200 pessoas, e 251 reféns foram levados para Gaza. Desde então, mais de 51.300 palestinos foram mortos na ofensiva israelense em Gaza, de acordo com autoridades de saúde.