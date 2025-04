China emprestará rochas lunares para universidades dos EUA financiadas pela Nasa

Duas universidades norte-americanas que recebem financiamento da Nasa, a Brown University e a State University of New York em Stony Brook, estão entre as sete instituições que foram autorizadas a pegar emprestadas amostras lunares que a China recuperou da Lua em 2020.

As demais instituições autorizadas são do Japão, França, Alemanha, Reino Unido e Paquistão.

Com sua missão não tripulada Chang'e-5 em 2020, a China se tornou apenas o terceiro país a coletar rochas da superfície lunar, juntando-se à União Soviética e aos Estados Unidos, que foram à Lua pela última vez e coletaram amostras em 1972.

A subsequente missão não tripulada Chang'e-6 da China, concluída em junho do ano passado, tornou o país o primeiro a trazer de volta rochas do lado da lua voltado para a Terra.

A cooperação entre os EUA e a China no espaço há muito tempo tem sido impedida por uma lei norte-americana de 2011 que busca garantir que as tecnologias americanas fiquem fora das mãos dos militares chineses. De acordo com a lei, a Nasa deve trabalhar com o FBI para certificar ao Congresso que qualquer conversa desse tipo com a China não ameaçaria a segurança nacional dos EUA.

O chefe da Nasa, Bill Nelson, disse à Reuters em outubro que a agência espacial dos EUA e a Administração Espacial Nacional da China (CNSA) estão discutindo os termos do contrato de empréstimo de Pequim para as rochas lunares recuperadas pela Chang'e-5, depois que ele garantiu aos parlamentares norte-americanos que as negociações não representariam preocupações de segurança nacional.