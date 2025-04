China lança missão Shenzhou-20 para a estação espacial chinesa, informa mídia estatal

PEQUIM (Reuters) - A China enviou três astronautas para sua estação espacial permanentemente habitada nesta quinta-feira, em seu 15º voo espacial tripulado e o 20º no total do programa Shenzhou, iniciado há mais de três décadas.

A espaçonave Shenzhou-20 e a tripulação decolaram em um foguete Longa Marcha-2F do Centro de Lançamento de Satélites de Jiuquan, no noroeste da China, às 17h17 (horário local, 6h17 em Brasília), de acordo com a emissora estatal CCTV.

Logo em seguida, a agência de notícias estatal Xinhua informou que o lançamento foi bem-sucedido.