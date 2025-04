Cortes no financiamento da ajuda prejudicam vacinação infantil quase tanto quanto pandemia, diz ONU

Enquanto isso, as vacinações de emergência e de rotina foram significativamente afetadas em quase metade dos países no início de abril devido aos cortes de financiamento, de acordo com relatórios dos escritórios da Organização Mundial da Saúde em 108 países, em grande parte de renda baixa e média-baixa.

Os cortes no financiamento também reduziram o fornecimento de vacinas e prejudicaram a vigilância de doenças, disseram a OMS e o Unicef em um comunicado conjunto com a Gavi, a Aliança para Vacinas.

"Os retrocessos estão em um nível semelhante ao que vimos durante a Covid-19. Não podemos nos dar ao luxo de perder terreno na luta contra doenças preveníveis", disse Catherine Russell, diretora executiva do Unicef.

A Covid-19 causou o que foi chamado de maior retrocesso na vacinação infantil em uma geração, e os cortes no financiamento de ajuda, liderados pelos EUA — anteriormente o maior doador do mundo — arriscam o mesmo resultado, afirmou o comunicado conjunto.

Eles pediram a manutenção do financiamento para a imunização infantil antes da rodada de financiamento da Gavi, que será lançada em junho. O grupo busca US$9 bilhões para seu trabalho de 2026 a 2030.

Sania Nishtar, diretora executiva da Gavi, disse que é possível combater o aumento de doenças infecciosas, mas somente se o grupo for totalmente financiado.