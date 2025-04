Dezenas de milhares fazem fila para prestar últimas homenagens ao papa Francisco no Vaticano

Mueller é um dos 135 cardeais com direito a voto no conclave secreto que será realizado no próximo mês para eleger o 267º pontífice da Igreja. Ex-chefe do escritório de doutrina do Vaticano, Mueller é conhecido por seus pontos de vista tradicionalistas e frequentemente entrava em conflito com Francisco.

O cardeal alemão afirmou que havia um "apreço unânime" pelo trabalho do falecido papa em relação aos imigrantes e aos pobres. No entanto, ele disse que a tarefa era escolher um sucessor de São Pedro, o primeiro papa, em vez de Francisco, indicando que ele defende uma mudança de direção.