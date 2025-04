Funeral do papa Francisco contará com grande operação de segurança em Roma

Entre eles estarão dezenas de líderes mundiais, incluindo chefes de Estado como o presidente dos EUA, Donald Trump, e membros da realeza da Espanha, Suécia e Bélgica.

"O aspecto mais complexo é a chegada de muitas autoridades do mundo inteiro, que se reunirão em Roma para chegar a um único ponto", disse o chefe de polícia de Roma, Roberto Massucci, à rádio RTL 102.5 nesta quinta-feira.

Cerca de 2.000 policiais locais estarão de serviço, acompanhados por milhares de outros agentes das forças de segurança nacionais. As medidas de segurança incluirão patrulhas no Tibre, drones, um dispositivo do Exército para neutralizar objetos voadores hostis e atiradores de elite, disse uma fonte policial à Reuters.

As ruas serão fechadas ao tráfego ao redor do Vaticano no sábado e as autoridades estão avaliando a melhor rota para a procissão que levará o caixão do funeral até a Basílica de Santa Maria Maggiore, onde Francisco escolheu ser enterrado.

Ele morreu na segunda-feira, aos 88 anos, e dezenas de milhares de pessoas passaram por seu caixão aberto na Basílica de São Pedro desde quarta-feira. Agentes de segurança patrulhavam a Praça de São Pedro nesta quinta-feira, enquanto as pessoas formavam fila para entrar na basílica.

O funeral começará às 10h (horário local; 5h no horário de Brasília) de sábado. Fabio Ciciliano, chefe do Departamento Nacional de Proteção Civil, disse que as pessoas poderão se reunir não apenas na Praça de São Pedro, mas também ao longo dos 4 km que separam o Vaticano de Santa Maria Maggiore, do outro lado do Tibre.