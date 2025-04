Irã e França sinalizam estarem prontos para conversas nucleares em meio a negociações com EUA

Por Parisa Hafezi e John Irish

DUBAI/PARIS (Reuters) - O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqchi, disse nesta quinta-feira que estava pronto para viajar para a Europa para conversações sobre o programa nuclear de Teerã, com a França indicando que as potências europeias também estavam prontas para o diálogo se o governo iraniano demonstrasse estar seriamente engajado.

O Irã está tentando aproveitar o impulso das negociações nucleares com os Estados Unidos, que foram retomadas em Omã no sábado e após as conversas com a Rússia e a China no início desta semana. Sua aproximação com as potências europeias que fazem parte de um acordo nuclear de 2015 sugere que Teerã está mantendo suas opções em aberto.