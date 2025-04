Lula nomeia indicado de Alcolumbre para Ministério das Comunicações

"Recebo com orgulho e senso de responsabilidade o convite do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para assumir o Ministério das Comunicações", declarou o novo ministro em carta aberta.

Siqueira Filho disse que pretende dar continuidade à atuação que já vinha desempenhando à frente da Telebras, descrevendo-a como "técnica, responsável e orientada por resultados".

"Chego com o compromisso de manter e ampliar os projetos que já vêm sendo desenvolvidos: levar conectividade às escolas públicas, ampliar o acesso ao 5G, conectar comunidades na Amazônia, dar celeridade à concessão de rádios e canais de televisão em todo o território nacional e implantar a TV 3.0.", diz na carta, onde também aproveita para tecer elogios a Lula e a Juscelino Filho.

A definição de um nome para o cargo assim que ficou vago envolveu idas e vindas e alguns embaraços políticos. O União Brasil chegou a indicar seu líder de bancada na Câmara, o deputado Pedro Lucas Fernandes (MA), mas ele acabou recusando a indicação, movimento que deixou expostas as disputas internas do partido.

"Minhas mais sinceras desculpas ao presidente Lula por não poder atender a esse convite", disse o deputado em uma nota na terça-feira.

"Sou líder de um partido plural, com uma bancada diversa e compromissada com o Brasil. Tenho plena convicção de que, neste momento, posso contribuir mais com o país e com o próprio governo na função que exerço na Câmara dos Deputados."