Ministro ucraniano diz que houve progresso no pacto sobre minerais com EUA, mas sem acordo nesta semana

Por Andrea Shalal

WASHINGTON (Reuters) - A Ucrânia e os Estados Unidos fizeram progressos em um acordo sobre minerais críticos, mas "definitivamente não" será finalizado esta semana, disse o ministro das Finanças ucraniano, Serhii Marchenko, à Reuters nesta quinta-feira, dizendo que ainda havia questões a serem resolvidas.

Marchenko e outras autoridades ucranianas se reuniram com o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, na quarta-feira para discutir o acordo e as questões em andamento sobre os ativos russos congelados e mantidos pelo Ocidente desde a invasão da Ucrânia pela Rússia em fevereiro de 2022.