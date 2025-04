'Entrei e estava com olhos abertos': médico detalha últimos momentos do papa

O papa Francisco morreu rapidamente na manhã de segunda-feira, vítima de um derrame inesperado, sem sentir dores excessivas, e não havia nada que os médicos pudessem ter feito para salvar sua vida, disse o chefe da equipe médica do pontífice, nesta quinta-feira.

Sergio Alfieri, médico do hospital Gemelli, em Roma, supervisionou o tratamento do papa durante uma internação de cinco semanas, enquanto Francisco lutava contra uma pneumonia dupla no início deste ano.

Alfieri disse que recebeu um telefonema por volta das 5h30 da manhã de segunda-feira para ir rapidamente ao Vaticano e chegou cerca de 20 minutos depois.