Paquistão fecha espaço aéreo para companhias aéreas indianas e adverte contra a violação do tratado sobre a água

A mais recente crise diplomática foi desencadeada pela morte de 26 homens em um destino turístico popular na Caxemira indiana na terça-feira, no pior ataque contra civis na Índia desde os tiroteios de 2008 em Mumbai.

Nova Délhi afirmou que havia elementos transfronteiriços no ataque e rebaixou os laços com o Paquistão na quarta-feira, suspendendo um tratado de 1960 sobre o compartilhamento das águas do rio Indo e fechando a única passagem terrestre entre os vizinhos.

A polícia indiana publicou avisos nomeando três suspeitos e dizendo que dois eram paquistaneses, mas Nova Délhi não ofereceu nenhuma prova dos vínculos ou compartilhou mais detalhes.

Na quinta-feira, o Paquistão disse que estava fechando seu espaço aéreo para as companhias aéreas de propriedade ou operadas pela Índia, suspendendo todo o comércio, inclusive através de terceiros países, e suspendendo os vistos especiais do sul da Ásia emitidos para cidadãos indianos.

Islamabad também exercerá o direito de manter todos os acordos bilaterais com a Índia, incluindo o Acordo de Simla de 1972, em suspenso até que Nova Délhi desista de "fomentar o terrorismo dentro do Paquistão", disse o gabinete do primeiro-ministro do Paquistão em um comunicado.

O Acordo de Simla foi assinado após a terceira guerra entre os dois países e estabelece princípios que devem reger as relações bilaterais, incluindo o respeito a uma linha de cessar-fogo na Caxemira.