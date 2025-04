Rússia e Ucrânia trocam acusações sobre falta de progresso em medidas de paz

A Ucrânia afirma que quer uma paz justa e que a Rússia está arrastando as negociações e tentando ganhar tempo para conquistar mais terras ucranianas, além do território que já possui na Crimeia e em quatro regiões do leste ucraniano.

As autoridades ucranianas intensificaram suas críticas após um ataque russo com mísseis e drones durante a noite em Kiev, que matou pelo menos oito pessoas.

"As exigências maximalistas russas de ontem para que a Ucrânia se retire de suas regiões, combinadas com esses ataques brutais, mostram que a Rússia, e não a Ucrânia, é o obstáculo à paz", escreveu o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andrii Syhiba, no X.

"Putin demonstra por meio de suas ações, e não de palavras, que ele não respeita nenhum esforço de paz e só quer continuar a guerra."