Trump está pronto para oferecer à Arábia Saudita pacote de armas de mais de US$100 bi, dizem fontes

Por Mike Stone e Pesha Magid

WASHINGTON/RIAD (Reuters) - Os Estados Unidos estão prontos para oferecer à Arábia Saudita um pacote de armas no valor de bem mais de 100 bilhões de dólares, disseram à Reuters seis fontes com conhecimento direto do assunto, afirmando que a proposta estava sendo preparada para ser anunciada durante a visita do presidente dos EUA, Donald Trump, ao reino em maio.

O pacote oferecido vem depois que o governo do ex-presidente Joe Biden tentou, sem sucesso, finalizar um pacto de defesa com Riad como parte de um amplo acordo que previa a normalização dos laços da Arábia Saudita com Israel.