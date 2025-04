Tumba de mulher da elite de 5.000 anos é descoberta na costa do Peru

"Este é um enterro importante porque tem elementos que correspondem a uma mulher de alto status", disse o arqueólogo David Palomino à Reuters nesta quinta-feira, apontando para a maneira como o cadáver foi enrolado e a preservação de sua pele, cabelo e unhas.

O corpo da mulher, que teria morrido com cerca de 20 a 35 anos de idade, foi encontrado com um manto de penas azuis e marrons que poderiam vir de um pássaro amazônico, como uma arara, disse ele, acrescentando que a tumba estava cercada de cestas com oferendas, vasos, cabaças e um bico de tucano.

Embora os pesquisadores não saibam a data exata do enterro, a civilização Caral estava ativa por volta de 3.000 a.C.

(Reportagem da Reuters TV)