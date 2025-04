58 milhões correm o risco de fome extrema após cortes em verbas, alerta ONU

As agências da ONU para alimentos e refugiados planejam cortes profundos devido a uma queda sem precedentes no financiamento, incluindo do antigo principal doador, os Estados Unidos, segundo memorandos internos enviados às equipes, levantando questões sobre como manter o alívio da fome.

O setor humanitário tem sido abalado por cortes de financiamento dos principais doadores, liderados pelos Estados Unidos sob o comando do presidente Donald Trump, e de outros países ocidentais, que priorizam os gastos com defesa, motivados pelo medo crescente da Rússia e da China.

O Programa Mundial de Alimentos, uma agência da ONU sediada em Roma, alertou no mês passado que 58 milhões de pessoas correm o risco de passar fome extrema ou inanição, a menos que haja financiamento urgente para ajuda alimentar. Milhões de pessoas que enfrentam escassez aguda de alimentos no Sudão podem ser afetadas, disse o PMA na sexta-feira.