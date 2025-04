Autoridades dos EUA prendem juíza de Milwaukee por obstruir operação de imigração

Um porta-voz do Serviço de Delegados dos EUA disse que Hannah Dugan, juíza do condado de Milwaukee, foi presa no tribunal onde trabalha na manhã desta sexta-feira.

Um porta-voz do FBI não pôde ser contatado imediatamente para comentar.

A prisão ocorreu após um alto funcionário do Departamento de Justiça ter solicitado aos promotores federais que instaurassem processos criminais contra autoridades do governo local que obstruíram a repressão imigratória do governo. O memorando afirmava que as autoridades poderiam ser acusadas de fraudar os EUA ou de abrigar imigrantes que estão ilegalmente no país.

Patel disse na postagem excluída que autoridades de imigração estavam tentando prender Eduardo Flores Ruiz, a quem ele descreveu como um "imigrante ilegal".

"Felizmente, nossos agentes perseguiram o criminoso a pé, e ele está sob custódia desde então", acrescentou Patel.

Os registros do tribunal de Wisconsin mostram que um homem com esse nome compareceu ao tribunal de Dugan para uma conferência pré-julgamento em 18 de abril. Ruiz estava enfrentando acusações de agressão leve relacionadas a violência doméstica, mostram os registros do tribunal.