Basílica de São Pedro fica lotada no último dia de velório do papa Francisco

Seu papado de 12 anos foi às vezes turbulento, com Francisco buscando reformar uma instituição dividida, mas lutando com tradicionalistas que se opunham às suas muitas mudanças.

"Ele humanizou a Igreja, sem dessacralizá-la", disse o cardeal François-Xavier Bustillo, que lidera a Igreja na ilha francesa da Córsega.

As filas na manhã de sexta-feira se estendiam até a metade da avenida principal que leva de Roma até o Vaticano.

As pessoas avançavam lentamente, algumas esperando por horas, para poder ter alguns minutos lá dentro e prestar suas homenagens a Francisco.

Autoridades do Vaticano planejam encerrar o velório às 19h de sexta-feira, horário local, antes do rito formal de selagem do caixão. O Vaticano informou que fecharia o acesso à fila para entrar na basílica por volta das 18h.

"O que me surpreendeu foi o quanto ele estava determinado a servir a Igreja e amar seu povo com toda a sua energia, até o fim", disse o cardeal italiano Giovanni Battista Re, líder cerimonial do Colégio dos Cardeais e autoridade aposentada do Vaticano, ao jornal italiano La Repubblica em uma entrevista publicada na sexta-feira.