Confrontos em protesto da extrema-direita marcam aniversário da Revolução dos Cravos em Portugal

LISBOA (Reuters) - A polícia portuguesa deteve vários manifestantes de extrema-direita depois que confrontos no centro de Lisboa prejudicaram as comemorações, nesta sexta-feira, do 51º aniversário da Revolução dos Cravos, que pôs fim a uma ditadura fascista.

Grupos de extrema-direita como Ergue-Te, Habeas Corpus e Grupo 1143 convocaram uma manifestação, que as autoridades da cidade proibiram, para protestar contra o crescente número de imigrantes antes das eleições parlamentares do mês que vem.

Algumas dezenas de manifestantes compareceram à Praça da Tolerância, popular entre imigrantes da África e da Ásia, perto da Avenida da Liberdade, onde centenas de milhares de pessoas tradicionalmente se reúnem para marcar o aniversário da Revolução dos Cravos.