Enviado de Trump se reúne com Putin pela 4ª vez em tentativa de acabar com guerra na Ucrânia

MOSCOU (Reuters) - O enviado do presidente norte-americano Donald Trump, Steve Witkoff, reuniu-se com o presidente Vladimir Putin em Moscou nesta sexta-feira para discutir um plano dos EUA para acabar com a guerra na Ucrânia em termos que Kiev e seus aliados europeus temem que sejam muito vantajosos para Moscou.

Witkoff tem sido o interlocutor de Washington com Putin enquanto Trump pressiona por um acordo para acabar com a guerra, que está em seu quarto ano, e já realizou três longas reuniões com o líder do Kremlin.

Sua mais recente viagem ocorre depois de conversações realizadas nesta semana, nas quais autoridades ucranianas e europeias se opuseram a algumas das propostas dos EUA sobre como resolver o conflito, o mais mortal na Europa desde a Segunda Guerra Mundial.