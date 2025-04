EUA e UE estão longe de acordo sobre tarifas, diz Dombrovskis, da UE

INUNDAÇÃO DE PRODUTOS

Dombrovskis disse que, como o mercado dos EUA agora está efetivamente fechado para a China após Washington impor tarifas de 145% sobre todos os produtos chineses, ele pediu a seus colegas chineses durante as reuniões em Washington que não inundem os mercados da UE com produtos redirecionados dos EUA.

"Eles não especificaram nenhum plano ou medida concreta que possivelmente tomariam de sua parte", disse Dombrovskis sobre a solicitação feita durante as reuniões com o ministro das finanças e o governador do Banco Central da China.

"Eles demonstraram entender que esse é um problema, que é uma preocupação para nós, mas não entramos em detalhes sobre as medidas específicas que a China estaria disposta a tomar para evitar essa inundação do mercado europeu", disse Dombrovskis.

Ele disse que a União Europeia vai agir para proteger seus mercados caso os produtos chineses tornem-se uma ameaça.

"De minha parte, indiquei que, é claro, se observarmos algumas interrupções no mercado da UE, também teremos que tomar certas contramedidas para proteger nosso mercado, nossas empresas e nossos empregos", disse ele à Reuters.