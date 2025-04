EXCLUSIVO-Documentos mostram divergências sobre iniciativa de paz dos EUA para Ucrânia

Embora algumas das divergências tenham sido destacadas por fontes próximas às negociações, os documentos vistos pela Reuters definem pela primeira vez as diferenças em detalhes completos e explícitos.

O primeiro texto reflete as propostas comunicadas pelo enviado de Trump, Steve Witkoff, às autoridades europeias em Paris que, por sua vez, foram repassadas aos ucranianos, de acordo com fontes próximas às negociações. O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, descreveu as propostas como uma "estrutura ampla" para identificar as diferenças entre os lados.

O segundo texto surgiu uma semana depois de conversas entre autoridades ucranianas e europeias em Londres e foi entregue ao lado norte-americano, disseram as fontes.

O presidente Volodymyr Zelenskiy afirmou na quinta-feira que achava que um documento com propostas que surgiram das conversas de quarta-feira em Londres estava agora na mesa de Trump.

A diplomacia é o esforço mais estruturado para acabar com os combates desde os primeiros meses da invasão russa em fevereiro de 2022. As forças de Moscou agora controlam quase um quinto da Ucrânia.

Em termos de território, as propostas de Witkoff pediam o reconhecimento de direito dos EUA do controle da Rússia sobre a Crimeia, a península ucraniana que Moscou tomou e anexou em 2014, além do reconhecimento de fato do domínio da Rússia sobre áreas do sul e do leste da Ucrânia que as forças de Moscou controlam.