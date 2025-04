EXCLUSIVO-Dona do TikTok avalia projeto de data centers no Brasil, dizem fontes

Procurado, o TikTok afirmou que não vai comentar o assunto.

O Ministério de Minas e Energia não retornou imediatamente um pedido de comentário. A Reuters entrou em contato com a ByteDance por email, mas não obteve uma posição imediata.

A Casa dos Ventos não comentou as negociações com a ByteDance, mas afirmou em nota que "está empenhada em transformar o Porto do Pecém em um complexo de inovação em tecnologia e transição energética".

"A empresa está desenvolvendo o maior projeto de data center e hidrogênio verde do país que utilizará energia renovável proveniente do seu portfólio de ativos. No desenvolvimento de ambos os projetos, a empresa tem analisado oportunidades de parceria com companhias que possam ser complementares na viabilização dos empreendimentos".

(Por Letícia Fucuchima em São Paulo, Marcela Ayres e Bernardo Caram em Brasília; com reportagem adicional Brenda Goh em Xangai e Fabio Teixeira no Rio de Janeiro)