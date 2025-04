Indicado de Trump para a Nasa foi acusado de passar cheques sem fundo para cassinos

A nomeação de Isaacman está prevista para ser submetida a votação no Comitê de Comércio do Senado na quarta-feira.

Em um comunicado à imprensa de 22 de fevereiro de 2010, intitulado "Fugitivo de Nevada capturado na fronteira canadense" o Serviço de Alfândega e Proteção de Fronteiras (CBP) disse que prendeu Isaacman com um mandado de prisão por suposta fraude na fronteira do Estado de Washington. Ele foi levado para uma cadeia do condado para ser extraditado para Nevada, cujo condado de Clark, onde fica Las Vegas, emitiu um mandado de prisão. Não foram fornecidos detalhes sobre a suposta fraude.

De acordo com registros da cadeia, ele foi liberado no dia seguinte.

Em um questionário relacionado à sua indicação para chefiar a Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço, Isaacman disse que estava voltando de Vancouver em fevereiro de 2010 quando foi detido pela CBP por "sacar e passar cheques sem fundos suficientes".

Ele disse que a detenção foi resultado de uma disputa com o Palms Casino Resort, em Las Vegas, sobre um reembolso de viagem que o resort prometeu e não honrou. Isaacman disse que resolveu a questão em menos de 24 horas, e as acusações foram retiradas. Segundo ele, os registros do tribunal foram selados.

Um porta-voz do Palms Casino preferiu não comentar.