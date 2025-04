Luigi Mangione se declara inocente; promotores buscam pena de morte

Os disparos contra Thompson do lado de fora de um hotel no centro de Manhattan, onde a empresa se reunia para uma conferência de investidores, e a subsequente caçada humana de cinco dias, cativaram os norte-americanos.

As autoridades dizem que as palavras "negar", "atrasar" e "destituir" — uma frase que ecoa táticas que alguns acusam as seguradoras de saúde de usar para evitar o pagamento de indenizações — foram encontradas escritas em estojos de balas na cena do crime.

Embora autoridades públicas tenham condenado o assassinato, alguns norte-americanos aplaudiram Mangione, dizendo que ele chamou a atenção para os altos custos da saúde nos EUA e para o poder das seguradoras de saúde de recusar o pagamento de alguns tratamentos.

Para justificar sua decisão de pedir a pena de morte, os promotores escreveram em um documento judicial na quinta-feira à noite que Mangione "representa um perigo futuro porque expressou a intenção de atingir uma indústria inteira e mobilizar oposição política e social a essa indústria, por meio de um ato de violência letal".

A procuradora-geral dos EUA, Pam Bondi, anunciou no início deste mês que o Departamento de Justiça buscaria a pena de morte para Mangione. O documento apresentado ao tribunal na quinta-feira pelo Ministério Público de Manhattan formalizou a intenção dos promotores.

Os advogados de Mangione disseram que o anúncio de Bondi em 1º de abril foi "assumidamente político" e violou os protocolos governamentais para decisões sobre pena de morte.