Mais de 100.000 pessoas prestam homenagem ao papa Francisco nas últimas horas de seu velório

O Vaticano disse nesta sexta-feira que espera a presença de 160 delegações estrangeiras no funeral de sábado, entre elas dezenas de líderes mundiais, incluindo o presidente dos EUA, Donald Trump, e 10 monarcas reinantes.

Houve especulações de que líderes estrangeiros poderiam ter reuniões diplomáticas paralelas ao funeral para discutir a guerra na Ucrânia, mas o Palácio do Eliseu disse nesta sexta-feira que Macron não realizaria tais reuniões.

Trump deve passar apenas cerca de 15 horas em Roma, chegando no final da noite desta sexta e partindo logo após o funeral.

As autoridades começaram a reforçar a segurança antes da cerimônia, com atiradores de elite nos telhados, drones observando do céu e um dispositivo do Exército pronto para neutralizar objetos voadores hostis.

O centro de Roma deverá ser fechado ao tráfego no sábado para permitir que o cortejo fúnebre carregando os restos mortais do papa siga lentamente até a Basílica de Santa Maria Maggiore, onde Francisco, quebrando a tradição, pediu para ser enterrado, e não na Basílica de São Pedro.

Espera-se que multidões se encontrem ao longo do percurso, que passará por muitos dos monumentos famosos de Roma, incluindo o Coliseu.