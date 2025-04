Militar russo graduado morre em explosão de carro perto de Moscou

"De acordo com os dados disponíveis, a explosão ocorreu como resultado da detonação de um dispositivo explosivo caseiro cheio de elementos destrutivos", disse o Comitê Investigativo em um comunicado.

O comunicado não especificou quem poderia estar por trás do incidente. Várias figuras militares russas de alto escalão foram assassinadas desde o início da guerra na Ucrânia em operações atribuídas por Moscou a Kiev.

O Serviço de Segurança da Ucrânia não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

O assassinato ocorreu enquanto o enviado do presidente dos EUA, Donald Trump, Steve Witkoff, viajava a Moscou para se encontrar com o presidente Vladimir Putin, no momento em que Washington pressiona por um acordo para acabar com a guerra.

(Reportagem da Reuters em Moscou)