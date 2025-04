Presidente do México está aberta a mudar projeto de telecomunicações após acusações de censura

Os críticos dizem que o projeto de lei entregaria o controle das telecomunicações ao Estado por meio de uma nova agência que substituiria a agência de telecomunicações anterior do México, extinta pelos aliados de Sheinbaum no Congresso no ano passado.

Em uma coletiva de imprensa nesta sexta-feira, Sheinbaum disse que um dos artigos do projeto de lei, o de número 109, deveria ser "esclarecido" para conter as críticas.

"Se estiver causando confusão e as pessoas acharem que se trata de censura, esse nunca foi o objetivo. Em todo caso, o artigo deve ser removido ou sua redação modificada para deixar absolutamente claro que o governo do México não vai censurar ninguém, especialmente o que é publicado em plataformas digitais", disse ela.

Na quinta-feira, o escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos no México fez um "apelo respeitoso" ao Senado para que "garanta espaços para consultas e leve em conta as normas internacionais sobre liberdade de expressão, acesso à informação, privacidade, direitos digitais e direitos indígenas".

Embora os parlamentares tivessem planejado garantir a aprovação final do Senado na próxima semana, Sheinbaum pediu nesta sexta-feira que o debate prossiga pelas próximas semanas e meses.

O partido governista Morena e seus aliados têm uma ampla maioria no Congresso que lhes permitiu aprovar muitas leis e reformas constitucionais importantes desde que Sheinbaum assumiu o cargo, em outubro.