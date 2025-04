Quem será o próximo papa? Há 'dicas' valiosas para ficar de olho

No funeral do papa João Paulo 2º, em 2005, o sermão foi proferido pelo cardeal alemão Joseph Ratzinger, que ofereceu o que muitos consideraram uma elocução emocionante sobre a vida e o legado do falecido papa.

Onze dias depois, Ratzinger seria eleito como papa Bento 16.

Re tem 91 anos, não pode participar do conclave e não é um candidato ao papado. Mas as pessoas de dentro esperam que ele ainda possa tentar oferecer um guia a ser seguido por seus confrades na maneira como ele escolhe descrever o papado de Francisco ou em qualquer palavra que ele use para descrever as necessidades da Igreja Católica hoje.

Dicas que surgem lentamente

O funeral papal marca o primeiro de nove dias de luto para a Igreja global. Outra missa de luto será realizada na Praça de São Pedro no domingo. Ela será conduzida pelo cardeal italiano Pietro Parolin, frequentemente citado como um dos principais candidatos ao papado.

"O clichê... é que aquele que entra no conclave como papa sai como cardeal", disse Christopher Bellitto, historiador da Universidade Kean, em Nova Jersey, especializado na Igreja. "Somente os profetas sabem o que vai acontecer."