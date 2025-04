Satélite russo ligado a programa de armas nucleares parece fora de controle, dizem analistas dos EUA

Encarado como um satélite de radar para a inteligência russa e também uma plataforma de teste de radiação, o satélite tornou-se no ano passado o centro das alegações dos EUA de que a Rússia há anos vem desenvolvendo uma arma nuclear capaz de destruir redes inteiras de satélites, caso do vasto sistema de internet Starlink da SpaceX que as tropas ucranianas têm usado.

As autoridades dos EUA avaliam que o objetivo do Cosmos 2553, embora não seja uma arma em si, seja ajudar a Rússia a desenvolver uma arma nuclear antissatélite. A Rússia nega que esteja desenvolvendo tal arma e diz que o Cosmos 2553 é utilizado para fins de pesquisa.

Potência espacial histórica que lançou o primeiro homem no espaço em 1961, a Rússia está há décadas envolvida em uma corrida pela segurança no espaço com os EUA que, nos últimos anos, ganhou força e ficou evidente para o público à medida que a órbita da Terra torna-se um ponto de acesso para a concorrência do setor privado e para tecnologias militares que auxiliam as forças terrestres.

O satélite Cosmos 2553 está em uma órbita relativamente isolada, cerca de 2.000 km acima da Terra, estacionado em um ponto de acesso de radiação cósmica que os satélites de comunicação ou de observação normalmente evitam.

Em novembro, a LeoLabs detectou o que pareciam ser movimentos errantes do satélite usando medições de radar Doppler de sua rede global de estações terrestres. Em dezembro, a empresa atualizou sua avaliação para "alta confiança" de que o satélite estava caindo, com base em dados adicionais de radar e imagens do satélite obtidas por outra empresa espacial, disse à Reuters Darren McKnight, membro técnico sênior da LeoLabs.

O Ministério da Defesa da Rússia não retornou um pedido de comentário.