Ucrânia diz ter reafirmado suas posições em negociação com aliados sobre guerra

KIEV (Reuters) - A delegação de Kiev, em uma reunião com aliados em Londres esta semana, reafirmou os princípios nos quais as negociações para encerrar a guerra da Rússia na Ucrânia se baseiam, incluindo nunca reconhecer qualquer parte do território ucraniano como russo, disse porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia na sexta-feira.

O porta-voz Heorhii Tykhyi declarou em um briefing que a delegação ucraniana também descartou permitir que qualquer país tenha poder de veto sobre quais alianças a Ucrânia pode fazer e não permitiria que restrições fossem impostas às suas Forças Armadas.

O presidente Volodymyr Zelenskiy disse na quinta-feira que as conversas entre autoridades ucranianas e ocidentais em Londres na quarta-feira não foram "fáceis", mas "construtivas".