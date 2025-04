Universidades dos EUA ajudam estudantes estrangeiros a resistir a deportações de Trump

Agora, alguns conselheiros universitários estão discretamente dizendo aos estudantes estrangeiros para contratarem um advogado e continuarem frequentando as aulas enquanto os recursos legais são julgados, de acordo com mais de duas dezenas de estudantes, advogados de imigração e funcionários de universidade com os quais a Reuters conversou.

Professores universitários entraram na justiça para questionar a constitucionalidade das prisões.

Com um recorde de 1,1 milhão de estudantes estrangeiros no país, o que está em jogo são US$44 bilhões que eles contribuíram para a economia dos EUA no ano passado, de acordo com a Association of American Universities, um grupo de defesa do ensino superior.

Não se trata apenas do dinheiro. A presidente do MIT, Sally Kornbluth, destacou o talento global, dizendo que a sua "é uma universidade norte-americana, com muito orgulho -- mas estaríamos seriamente diminuídos sem os estudantes e acadêmicos de outras nações que se juntam a nós".

INDIANOS SÃO DURAMENTE ATINGIDOS

Mais da metade dos estudantes estrangeiros nos Estados Unidos são da Índia e da China, de acordo com o grupo de defesa Instituto de Educação Internacional.