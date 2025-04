Funeral do papa Francisco atrai milhares e cardeal diz que seu legado não pode morrer

Por Joshua McElwee e Crispian Balmer e Philip Pullella

CIDADE DO VATICANO (Reuters) - Presidentes, membros da realeza e milhares de pessoas de luto se despediram do papa Francisco neste sábado, em seu funeral, onde um cardeal disse que o legado do pontífice de cuidar de migrantes, oprimidos e do meio ambiente não pode morrer com ele.

De um lado do caixão, na imensa Praça de São Pedro, estava o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que havia entrado em conflito com o papa sobre essas questões.