Trump e Zelenskiy se encontram pessoalmente no Vaticano para buscar paz na Ucrânia

Por Steve Holland e Angelo Amante

CIDADE DO VATICANO (Reuters) - Os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, em Roma para o funeral do papa Francisco, se encontraram pessoalmente em uma basílica revestida de mármore no Vaticano neste sábado para tentar reavivar esforços para acabar com a guerra da Rússia com a Ucrânia.

Zelenskiy disse que a reunião pode ser histórica se proporcionar o tipo de paz que ele espera, e um porta-voz da Casa Branca a chamou de "muito produtiva".