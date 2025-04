A perigosa trilha de migrantes que terminou na explosão no Iêmen

PERIGO

Dentro do Iêmen, os migrantes deixam a área controlada pelo governo reconhecido internacionalmente e vão para o norte, para áreas controladas pelos Houthis, um grupo alinhado ao Irã que tomou a capital em 2014.

A guerra civil do Iêmen se arrasta há mais de uma década, alternando períodos de guerra intensa e conflitos de nível mais baixo. O país está repleto de armas e os mandatos locais ou tribais geralmente substituem o governo de qualquer um dos lados.

Os migrantes relataram agressões sexuais, trabalho forçado e extorsão ao atravessar o Iêmen.

A fronteira com a Arábia Saudita representa o último grande perigo. Desde 2015, ela tem sido uma linha de frente na campanha militar do reino contra os Houthis, com repetidos ataques de combatentes iemenitas na fronteira nos estágios iniciais do conflito.

Os principais combates se acalmaram, no entanto, com as negociações de cessar-fogo em 2022, e as áreas mais populosas da fronteira continuam sendo os principais pontos de passagem, como têm sido há décadas.