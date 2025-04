Bloqueio de ajuda de Israel à Gaza é contestado em audiências do Tribunal Mundial

Por Bart Meijer

HAIA (Reuters) - Representantes da ONU e da Palestina no Tribunal Internacional de Justiça acusaram Israel de violar o direito internacional ao bloquear a entrada de ajuda em Gaza, no primeiro dia de audiências sobre as obrigações israelenses de facilitar a entrega de auxílio.

Desde 2 de março, Israel cortou completamente o fornecimento aos 2,3 milhões de moradores da Faixa de Gaza, e os alimentos estocados durante o cessar-fogo no início do ano praticamente acabaram.