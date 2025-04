Chefe de política do Japão alerta sobre o impacto das tarifas de Trump na segurança asiática

WASHINGTON (Reuters) - O chefe de política do Partido Liberal Democrata, legenda no poder no Japão, pediu nesta segunda-feira ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que reconsidere seus planos de adoção de tarifas recíprocas, dizendo que podem afetar negativamente a segurança do Indo-Pacífico.

O ex-ministro da Defesa Itsunori Onodera disse que Tóquio está particularmente preocupado com o efeito no Sudeste Asiático, demonstrado pela atual visita do primeiro-ministro japonês Shigeru Ishiba.

Em discurso no Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais de Washington, Onodera alertou que os países da Associação das Nações do Sudeste Asiático, composta por 10 membros, "podem se tornar mais distantes" dos EUA por causa das tarifas.