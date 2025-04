Chefe de segurança interna de Israel anuncia renúncia, diz mídia israelense

(Reuters) - O chefe do serviço de segurança doméstica de Israel, Ronen Bar, anunciou sua renúncia e que deixará o cargo em 15 de junho, informou a mídia israelense nesta segunda-feira, seis semanas após o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu tentar destituí-lo.

O Shin Bet, que cuida das investigações antiterrorismo, tem estado no centro de uma crescente batalha política que coloca o governo de coalizão de direita de Netanyahu contra uma série de críticos, desde membros do establishment de segurança até famílias de reféns em Gaza.

Netanyahu disse em 16 de março que há muito havia perdido a confiança em Bar e que a confiança no chefe do serviço de segurança doméstica, cujas funções incluem o combate ao terrorismo e a segurança dos funcionários do governo, era especialmente crucial em tempos de guerra.