Conclave para eleger novo papa começará em 7 de maio, diz Vaticano

Por Philip Pullella e Joshua McElwee

CIDADE DO VATICANO (Reuters) - Os cardeais católicos romanos se reunirão em um conclave secreto para eleger o novo líder global da Igreja a partir de 7 de maio, disse o Vaticano nesta segunda-feira, confirmando o que uma fonte havia dito anteriormente à Reuters.

A data foi decidida durante uma reunião a portas fechadas de cardeais no Vaticano, a primeira desde o funeral do papa Francisco no sábado, disse a fonte, falando no final do encontro. Um anúncio oficial deverá ser feito em breve.