Conversas sobre cessar-fogo em Gaza estão perto de "avanço significativo", dizem fontes

O assessor de mídia da liderança do Hamas, Taher Al-Nono, disse à Reuters no sábado que o grupo está aberto a uma trégua de anos com Israel em Gaza, acrescentando que o grupo espera obter apoio entre os mediadores para sua oferta.

Em uma conferência em Jerusalém na noite desta segunda-feira, antes de a Reuters informar que houve progresso nas negociações, Dermer disse que seu governo continua comprometido com o desmantelamento da capacidade militar do Hamas, com o fim de seu domínio em Gaza, com a garantia de que o enclave nunca mais represente uma ameaça a Israel e com a devolução dos reféns.

Israel retomou sua ofensiva em Gaza em 18 de março, após o fracasso do cessar-fogo de janeiro, sob o argumento de que manteria a pressão sobre o Hamas até que ele libertasse os reféns restantes ainda mantidos no enclave. Acredita-se que até 24 deles ainda estejam vivos.

A atual guerra de Gaza começou após o ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023, que matou 1.200 pessoas e resultou em 251 reféns levados para Gaza, de acordo com os registros israelenses. Desde então, a ofensiva de Israel no enclave matou mais de 52.000 pessoas, segundo autoridades de saúde palestinas locais.

(Reportagem de Ahmed Shalaby, no Cairo; reportagem adicional de Alexander Cornwell, em Jerusalém)