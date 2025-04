Energia começa a voltar depois de grande apagão na Espanha e em Portugal

MADRI/LISBOA (Reuters) - A energia elétrica começou a voltar a algumas partes da Península Ibérica no final desta segunda-feira, depois que um enorme apagão de energia atingiu a maior parte da Espanha e de Portugal, deixando aviões no solo, interrompendo o transporte público e forçando os hospitais a suspender as operações de rotina.

O Ministério do Interior da Espanha declarou emergência nacional, mobilizando 30.000 policiais em todo o país para manter a ordem, enquanto os governos dos dois países convocavam reuniões de emergência. Interrupções de energia em tal escala são extremamente raras na Europa.

A causa não ficou clara, com Portugal sugerindo que o problema se originou na Espanha e a Espanha apontando o dedo para um rompimento de sua conexão com a França.