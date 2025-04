EUA demitem todos os colaboradores da Avaliação Nacional do Clima, mostra email

Por Valerie Volcovici

WASHINGTON (Reuters) - O governo do presidente Donald Trump demitiu todos os colaboradores do estudo do governo dos EUA subsidia os governos federal e locais com informações para que se preparem para os impactos das mudanças climáticas, segundo email enviado a eles nesta segunda-feira.

A demissão de quase 400 colaboradores da sexta Avaliação Nacional do Clima (NCA, na sigla em inglês), que é exigida pelo Congresso, deixa o futuro do relatório em dúvida, já que a análise plurianual revisada por pares deve ser publicada em 2028.