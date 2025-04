EXCLUSIVO-Ministro da Defesa do Paquistão diz que incursão militar da Índia é iminente

Por Asif Shahzad

ISLAMABAD (Reuters) - O ministro da Defesa do Paquistão disse nesta segunda-feira que uma incursão militar da vizinha Índia é iminente após um ataque mortal de militantes contra turistas na Caxemira na semana passada, à medida que as tensões aumentam entre as duas nações com armas nucleares.

O ataque militante matou 26 pessoas e provocou indignação na Índia, de maioria hindu, juntamente com pedidos de ação contra o Paquistão, de maioria muçulmana. A Índia acusa o Paquistão de apoiar a militância na Caxemira, uma região que ambos reivindicam e pela qual travaram duas guerras.