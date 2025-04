Grande parte de Espanha e Portugal é atingida por falta de energia

As estações de rádio espanholas informaram que parte do metrô de Madri estava sendo esvaziada. Havia engarrafamentos no centro da cidade de Madri, pois os semáforos pararam de funcionar, segundo a emissora de rádio Cader Ser.

A polícia portuguesa informou que os semáforos foram afetados em todo o país, o metrô foi fechado em Lisboa e no Porto e os trens não estavam funcionando.

(Reportagem de Emma Pinedo e Jesus Aguado)