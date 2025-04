Grandes varejistas fecham lojas na Espanha e em Portugal após corte de energia

LONDRES (Reuters) - Varejistas como a rede de supermercados Lidl e a gigante de móveis IKEA fecharam lojas na Espanha e em Portugal, depois que uma grande queda de energia causou caos em áreas dos dois países nesta segunda-feira.

As empresas estavam tomando medidas "para evitar compras por pânico e garantir a segurança de todos", disse a associação do setor varejista EuroCommerce.

As lojas ainda estão tentando entender a dimensão do problema e trabalhando com as autoridades locais, acrescentou.