Hispânicos ajudaram Trump a retomar Casa Branca e agora apoio está diminuindo

"Sei que é preciso haver tempos difíceis antes de haver bons tempos", disse Gonzales, que é mexicano-americano e votou em Trump em novembro.

O aumento no apoio dos eleitores hispânicos que ajudou a levar Trump à vitória diminuiu desde que ele assumiu o cargo, com seu índice de aprovação entre os latinos caindo 3 pontos percentuais para 34% em uma pesquisa Reuters/Ipsos na semana passada, em meio a preocupações com a economia e a abordagem linha-dura do presidente em relação à imigração.

Os índices de desaprovação de Trump entre os eleitores hispânicos chegaram a 61%, um aumento de 7 pontos percentuais, em comparação com um aumento de 5 pontos entre os norte-americanos em geral, para 53%.

Trump obteve 46% dos votos hispânicos na eleição de novembro, 14 pontos a mais do que em 2020, de acordo com as pesquisas de boca de urna da Edison Research.

Embora a democrata Kamala Harris tenha conquistado uma parcela maior do voto hispânico, Trump teve um desempenho melhor do que qualquer candidato presidencial republicano desde a década de 1970, segundo dados de pesquisas de boca de urna compilados pelo American Enterprise Institute, um think tank conservador.

Algumas rachaduras estão surgindo na coalizão de apoiadores de Trump.