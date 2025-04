Ministro das Relações Exteriores da China tem reunião com ministro russo no Brasil

PEQUIM (Reuters) - O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, reuniu-se nesta segunda-feira com seu correspondente russo, Sergei Lavrov, nos bastidores da reunião dos ministros das Relações Exteriores do Brics no Rio de Janeiro, informou um comunicado de seu ministério no final desta segunda-feira.

"O jogo entre o unilateralismo e o multilateralismo é feroz, e a competição entre manter a hegemonia e lutar contra a hegemonia está se desenrolando em todo o mundo", disse Wang no comunicado.

(Reportagem de Joe Cash)