Nepal planeja restringir licenças para escalar o Everest a escaladores experientes

Isso frequentemente resulta em longas filas de alpinistas na chamada "Zona da Morte", uma área próxima ao cume onde há oxigênio natural insuficiente para a sobrevivência.

A superlotação tem sido apontada como uma das causas do elevado número de mortes na montanha. Pelo menos 12 alpinistas morreram, e outros cinco desapareceram nas encostas do Everest em 2023, quando o Nepal emitiu 478 permissões. No ano passado, oito alpinistas morreram.

Pela nova proposta de lei, uma permissão para escalar o Everest só será concedida após o alpinista comprovar que já escalou pelo menos uma montanha de 7.000 metros no Nepal.

O sardar, ou chefe da equipe local, e o guia de montanha que acompanham os alpinistas também deverão ser cidadãos nepaleses.

A matéria foi registrada na Assembleia Nacional, a câmara alta do Parlamento, onde a aliança governista detém a maioria necessária para aprovar o projeto.

Operadores internacionais de expedições pediram ao Nepal que aceitasse qualquer montanha de 7.000 metros, e não apenas aquelas localizadas no país dos Himalaias, como pré-requisito para receber a licença para escalar o Everest.