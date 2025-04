Novo chanceler nomeia executiva do setor de serviços públicos como ministra da Economia em novo gabinete da Alemanha

Os conservadores da CDU/CSU, de Merz, que venceram as eleições de fevereiro, fecharam um acordo de coalizão com os Partido Social-Democrata (SPD), de centro-esquerda, no início deste mês, enquanto correm para formar um novo governo para lidar com uma série de crises internacionais.

Os dois partidos pretendem reavivar o crescimento da maior economia da Europa, no momento em que uma guerra comercial global desencadeada pelas tarifas de importação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaça outro ano de recessão, e aumentar os gastos com defesa em meio a tensões na aliança militar ocidental Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

Merz espera que seu governo evite as brigas internas que assolaram a coalizão de três partidos de seu antecessor social-democrata Olaf Scholz -- e que acabaram levando ao seu colapso em novembro passado -- e que possa ser mais decisivo.

Mesmo antes de assumir o cargo, Merz e o SPD conseguiram aprovar um pacote fiscal histórico no Parlamento que permitirá que seu governo aumente drasticamente os gastos com infraestrutura e defesa.

O acordo de coalizão concedeu aos Democratas Cristãos (CDU), de Merz, os ministérios da Economia e das Relações Exteriores, à União Social Cristã (CSU), partido aliado do CDU na Baviera, o ministério do Interior, e ao SPD, os ministérios da Defesa e das Finanças.

Espera-se que o político mais popular da Alemanha, Boris Pistorius, permaneça como ministro da Defesa, enquanto muitos apostam no líder do SPD, Lars Klingbeil, para se tornar ministro das Finanças.