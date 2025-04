Novo papa enfrentará crise orçamentária no Vaticano e outros problemas

Se os cardeais estiverem procurando alguém que saiba onde fazer cortes de financiamento na complicada estrutura burocrática do Vaticano, eles podem recorrer ao cardeal italiano Pietro Parolin.

Um dos principais candidatos ao papado, ele foi a segunda maior autoridade do Vaticano durante quase todo o papado de Francisco.

Mas Parolin também liderou a Secretaria de Estado do Vaticano quando ela se envolveu em um escândalo sobre o investimento desordenado de mais de US$200 milhões na compra de um prédio em Londres.

DECLÍNIOS NA EUROPA

Em todo o mundo, o número de fiéis da Igreja Católica tem crescido ligeiramente nos últimos anos. De acordo com estatísticas oficiais mais recentes, havia 1,405 bilhão de católicos em todo o mundo no final de 2023, um aumento de 1,15% em relação aos 1,389 bilhão registrados no final de 2022.

A maior proporção de católicos está nas Américas, com 64,2% da população da América do Norte e do Sul sendo batizada católica. A Europa vem em seguida, com 39,6%, e a Oceania, com 25,9%.