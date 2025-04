Países do Brics discutem resposta conjunta às políticas comerciais de Trump

"Os ministros estão negociando uma declaração para reafirmar a centralidade das negociações comerciais multilaterais como o principal eixo de ação no comércio", disse o embaixador brasileiro Maurício Lyrio. "Eles reafirmarão suas críticas às medidas unilaterais de qualquer origem, que tem sido uma posição de longa data dos países do Brics."

O grupo expandido do Brics, que acrescentou Egito, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Etiópia, Indonésia e Irã no ano passado, enfrenta grandes desafios mediante as ações comerciais dos EUA.

A China, que foi atingida por tarifas de 145% sobre suas exportações para os Estados Unidos, pressionou por um tom mais severo no comunicado, mas, de acordo com uma fonte familiarizada com as negociações, o texto final será crítico, mas sem nominar diretamente os EUA, como gostariam os chineses.

O bloco como um todo tem sido alvo de críticas de Trump, que ameaçou com mais 100% de tarifas se o Brics avançar com uma moeda única para substituir o dólar nas relações comerciais -- uma proposta que, na verdade, não está no horizonte, especialmente depois da expansão do grupo.

Como mostrou a Reuters em fevereiro, o bloco busca maneiras de ampliar o comércio entre os países e diminuir a dependência do dólar, usando moedas locais e outras formas de reduzir os custos das transações.

CLIMA